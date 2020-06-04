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Польща не поспішатиме з відкриттям кордонів

Польща не поспішатиме з відкриттям кордонів
16:31 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Уряд уважно аналізує ситуацію, яка складається з пандемією коронавірусу в Польщі і сусідніх країнах.

Уряд Польщі уважно аналізує динаміку захворювань на COVID-19 в середині країни та у сусідніх країнах і, коли ситуація буде безпечною, прийме рішення про відкриття кордонів. Про це заявив голова канцелярії голови Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик, інформує Dziennik Gazeta Prawna.

"Ми аналізуємо ситуацію під час зустрічей урядового штабу з кризового реагування, який відбувається раз на кілька днів. Коли ми переконаємося, що таке рішення (відкриття кордонів - ред.) є безпечним, ми його приймемо", - заявив Дворчик.

Дворчик підкреслив, що пандемія коронавірусу змінила Європу та світ, а з певними обмеженнями і ускладненнями "потрібно буде рахуватися ще деякий час".

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Як відомо, з 28 травня громадяни десяти країн ЄС, зокрема і Польщі, можуть відвідувати Хорватію з туристичною метою. З 3 червня свої кордони відкрила Італія, з 4 червня – Австрія. З 15 червня до цих країн приєднаються Німеччина, Чехія, Франція та Греція, а з 22 червня - Іспанія.

Станом на 4 червня кількість інфікованих коронавірусом у Польщі зросла до 24 826 осіб, з них 1117 людей померли і 12 227 одужали.

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Польща, Коронавірус, Кордони, Відкриття кордонів.
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