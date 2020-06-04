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Німеччина спрямує €130 мільярдів на подолання коронакризи

Німеччина спрямує €130 мільярдів на подолання коронакризи
16:03 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:Федеральний уряд узгодив пакет заходів, спрямованих на вихід країни з кризи, обсягом 130 млрд євро.

Деталі програми наводяться на сайті уряду.

«Зниження ПДВ, допомога муніципалітетам, гранти для сімей та просування технологій майбутнього: урядова коаліція погодила комплексний економічний пакет обсягом 130 мільярдів євро», - йдеться у повідомленні.

З огляду на наслідки пандемії коронавірусу потрібна «мужня відповідь», наголосила канцлерка Ангела Меркель, представляючи економічний пакет. Йдеться про те, щоб забезпечити робочі місця та відновити економіку. Ключові моменти - зниження ПДВ та надання пільг для сімей, підприємств та муніципалітетів.

Зокрема, з 1 липня по 31 грудня 2020 року ставка ПДВ має бути знижена з 19 до 16 відсотків, пільгова ставка - з 7 до 5 відсотків. Це стимулює споживання і є соціально справедливим, адже ПДВ сплачують усі, заявила канцлер.

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У сім’ях з дітьми батьки отримують одноразову допомогу в розмірі 300 євро на кожну дитину. Допомога буде вдвічі більшою для одиноких батьків.

Для зміцнення муніципалітетів Федеральний уряд збільшує свою частку витрат на притулки для нужденних, підтримує місцевий громадський транспорт та сферу охорони здоров'я.

У 2021 році будуть знижені ціни на електроенергію за рахунок субсидій з федерального бюджету.

Адресна допомога буде надана найбільш потерпілим галузям, насамперед, ресторанному та туристичному бізнесу, на що буде спрямовано 25 млрд євро, в першу чергу для малого та середнього бізнесу.

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50 мільярдів євро призначені для фінансування наукових досліджень, оцифрування, розвитку штучного інтелекту тощо.

Також планується підвищення субсидій на придбання автомобілів на чистих джерелах енергії, будівництво електрозаправок, створення акумуляторних батарей.

Загалом пакет містить 57 пунктів. Для його узгодження уряд засідав 12 годин.

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Экономика, Німеччина, Економічна криза, Коронавірус, Коронакриза.
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