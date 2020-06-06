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На наступному тижні Швеція дозволить подорожувати по країні

На наступному тижні Швеція дозволить подорожувати по країні
06:18 Сьогодні Телеграф Укринформ

Світові новини:Швеція з 13 червня скасує обмеження на поїздки по країні.

Швеція скасує обмеження на поїздки всередині країни з 13 червня, що дозволить людям без симптомів подорожувати по країні цього літа.

Про це повідомляє The Local.

"Із 13 червня у Швеції скасовуються обмеження на поїздки по території країни. Нові правила означають, що люди без симптомів коронавірусу зможуть вільно подорожувати по країні за будь-якої причини, включаючи туризм, з дотриманням правил гігієни та соціального дистанціювання", - йдеться в повідомленні.

Проте важливо наголосити на тому, що, на відміну від низки інших країн, шведські обмеження на поїздки ніколи не були обов'язковими, а є лише частиною набору рекомендацій громадської охорони здоров'я, наприклад, щодо соціальної дистанції та гігієни рук.

Нинішнє рішення не впливає на заборону на в'їзд до ЄС через Швецію, яка залишається чинною до 15 червня і може бути продовжена, а також на рекомендації шведського МЗС проти несуттєвих міжнародних поїздок.

Коронавірус нікуди не дівся: ВООЗ не рекомендує відмовлятися від масок

Як відомо, в результаті спалаху коронавірусу Швеція постраждала набагато сильніше, ніж багато її сусідів. Понад 4500 людей померли після позитивного результату тесту на вірус, було підтверджено понад 41 000 випадків.

Станом на ранок 5 червня у світі загалом підтверджено понад 6,7 мільйона випадків коронавирусу, включаючи 393 тисячі летальних случаев, а одужали від цього захворювання більш ніж 3,2 мільйона людей.

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Швеция, Карантин, Коронавірус.
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