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Польща підняла тариф на транзит російського газу до Європи

Польща підняла тариф на транзит російського газу до Європи
12:29 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Ціна на транзит російського газу трубопроводом Ямал-Європа в 2021 році для компанії EuRoPol Gaz (спільна компанія польської PGNiG і російського “Газпрому”) зросте на 16,5%.

Про це повідомило Управління щодо регулювання енергетики Польщі (URE).

“Запровадження тарифу на 2021 рік призведе до збільшення середніх платежів за послуги транспортування газу на 16,5% у порівнянні з нинішнім тарифом”, - йдеться в повідомленні URE.

Для польського оператора транзитних газопроводів – компанії Gaz-System - підвищення тарифу на транзит на вході в ГТС країни зросте на 10-13% у залежності від виду палива.

Як повідомлялося, Польща намагається диверсифікувати джерела поставок енергоносіїв, зменшуючи залежність від Росії. Для Варшави ключовим є будівництво Балтійського трубопроводу (Baltic Pipe), яким з кінця 2022 року Варшава має намір постачати на польський ринок газ з шельфу Норвезького моря. Польща також купує зріджений газ зі США, Катару та Норвегії.

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Наприкінці березня польська PGNiG виграла в арбітражному суді у Стокгольмі справу проти російського газового монополіста ВАТ “Газпром” щодо завищеної ціни на імпортований з Росії газ. На початку червня Газпром подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражного суду від 30 березня цього року про зміну цінової формули на газ для PGNiG і необхідність компенсувати польській стороні 1,5 млрд дол. за поставки газу з 2014 року за завищеними цінами.

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Газпром, Тариф, Транзит, Польща, Росія, Підняли ціну, Ямал-Європа.
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