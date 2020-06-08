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Скрипалі змінили імена і переїхали до Нової Зеландії

Скрипалі змінили імена і переїхали до Нової Зеландії
01:27 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: news.sky.com

Світові новини:Скрипаль з донькою під вигаданими іменами переїхали до іншої країни.

Колишній подвійний агент Сергій Скрипаль і його донька Юлія, яких в 2018 році отруїли в Солсбері, переїхали до Нової Зеландії, де проживають під новими іменами.

Про це повідомляє The Sunday Times з посиланням на високопоставлених представників британського уряду.

За їхніми даними, до цього Скрипалі більше року прожили в таємному місці, яке їм забезпечила служба зовнішньополітичної розвідки Великої Британії MI6.

4 березня 2018 року колишнього російського агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною Новачок в британському Солсбері. Їм вдалося вижити.

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Уряд Великої Британії звинуватив Росію в причетності до замаху на вбивство Скрипалів і в порушенні Конвенції про заборону хімічної зброї.

За даними британських правоохоронців, за замахом стоять російські офіцери ГРУ «Олександр Петров» і «Руслан Бошіров» (справжні імена — Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін).

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Нова Зеландия, Юлия Скрипаль, Великобританія, Сергій Скрипаль.
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