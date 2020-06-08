COVID-19 на Буковині: за добу виявлено майже 60 нових випадків

Новини України:За добу COVID-19 підтвердили у 59 мешканців Буковини.

Протягом неділі, 7 червня, у Чернівецькій області виявлено 59 нових випадків інфікування коронавірусом, водночас дев'ять буковинців одужали від COVID-19

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"На Буковині 7 червня офіційно підтверджено ще 59 випадків зараження коронавірусом. Лабораторний центр дослідив 376 зразків", - написав очільник ОДА.

Він додав, що протягом минулої доби дев'ять мешканців області одужали від COVID-19 - вони двічі отримали негативний результат тестів.

Загалом, указав Осачук, від першого встановленого випадку кількість інфікованих коронавірусом в області становить 3698.

Як повідомлялося, станом на 7 червня в Україні лабораторно підтверджено 26 999 випадків COVID-19, у тому числі 485 - за останню добу.