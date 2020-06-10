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Поліцію Франції пропонують озброїти електрошоковими пістолетами

Поліцію Франції пропонують озброїти електрошоковими пістолетами
13:45 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Світові новини:У Франції після заборони правоохоронцям застосовувати при затриманні та нейтралізації осіб прийом із технікою захвату за шию (придушення) пропонується використання електрошокового пристрою – "тейзер".

Про таку ініціативу, яка буде офіційно оголошена цього тижня, заявив в ефірі France 1 державний секретар Міністерства внутрішніх справ Лоран Нюнез, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Тайзер" – це нелетальна зброя, яка застосовується за суворо регламентованих правил, переважно при проведення затримань", - пояснив представник французького МВС. Він додав, що така зброя дозволяє проводити безконтактні затримання із забезпеченням безпеки правоохоронців.

Очікується, що відомство офіційно представить пропозиції про застосування електрошокових пристроїв вже цього тижня.

Як повідомлялося, раніше у Франції правоохоронцям заборонили застосування прийому силового затриманням та нейтралізації осіб із технікою захвату за шию. Глава французького МВС також оголосив, що цей прийом не буде відпрацьовуватися у закладах підготовки правоохоронців.

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Таким чином міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер відреагував на масові акції протестів, які пройшли по всьому світу, включаючи Францію, після загибелі під час затримання американськими поліцейськими темношкірого Джорджа Флойда.

У Франції пройшли масові несанкціоновані демонстрації проти расизму і поліцейського насильства. Зокрема, протестувальники вимагали справедливого розслідування загибелі у 2016 році під час силового затримання поліцейськими темношкірого француза Адама Треоре.

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Все по темі:

Франция, Митинги, Європа, Зброя.
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