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Євросоюз почне відкривати кордони з липня

Євросоюз почне відкривати кордони з липня
15:32 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Світові новини:Євросоюз має завершити поступове скасування контролю на внутрішніх кордонах до кінця червня і розпочне скасування тимчасових обмежень на "несуттєві" подорожі (подорожі без крайньої потреби) на зовнішніх кордонах ЄС, починаючи з 1 липня.

Про це 10 червня під час віртуальної пресконференції у Брюсселі за підсумками засідання Єврокомісії заявив високий представник ЄС/віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні Колегія обговорила заходи, які вжиті країнами-членами на внутрішніх кордонах в ході кризи коронавірусу, а також тимчасові обмеження на "несуттєві" подорожі в європейський простір. В тому, що стосується внутрішніх кордонів, Колегія відзначила той факт, що кілька країн-членів перебувають у процесі скасування контролю на внутрішніх кордонах, і дійшла висновку, що цей процес має бути завершений протягом цього місяця, у червні", - сказав Боррель.

Він зауважив, що скасування тимчасових обмежень на подорожі на зовнішніх кордонах будуть здійснюватися на другому етапі.

"Наприкінці цього тижня Колегія представить власну оцінку щодо обмежень на подорожі і надасть пропозиції щодо поетапного та поступового скасування цих обмежень з 1 липня з деякими третіми країнами, беручи до уваги ряд принципів та критеріїв, на основі спільного та скоординованого підходу з боку країн-членів та за підтримки Єврокомісії", - наголосив високий представник ЄС.

Раніше повідомлялося, що міністри внутрішніх справ країн ЄС погодилися відкрити переважну частину внутрішніх кордонів ЄС з 15 червня поточного року.

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Повна заборона для в’їзду туристів з-за меж ЄС діє до 15 червня, після чого країни-члени замінюють їх на обмеження для туристів з певних країн.

Як повідомляв Укрінформ, до "несуттєвих" подорожей за погодженими в ЄС правилами належать поїздки, що не мають крайньої потреби або не пов'язані із професійною діяльністю. Такі обмеження прийняті на рівні національних урядів та в координації з Єврокомісією. Ці правила містять ряд винятків, наприклад для "транскордонних" працівників, особливо залучених до системи охорони здоров'я, для водіїв, для членів офіційних делегацій, дипломатів тощо. Винятки стосуються також сезонних працівників, які за погодженням з країнами-членами беруть участь у збиранні врожаю та допомагають забезпечувати європейські торговельні мережі продуктами харчування.

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Карантин, Євросоюз, Кордони.
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