Кіпр відкриває кордони ще для п’яти країн Європи

Світові новини:Кіпр відновлює авіаційне сполучення ще з п’ятьма європейськими країнами, на додачу до 13, оголошених раніше.

Про це пише Xinhua із посиланням на заяву міністерства охорони здоров’я Кіпру,

“Категорія “А” тепер включає 18 держав: Австрію, Болгарію, Хорватію, Чехію, Данію, Естонію, Фінляндію, Німеччину, Грецію, Угорщину, Латвію, Литву, Люксембург, Мальту, Норвегію, Словаччину, Словенію та Швейцарію”, - йдеться у матеріалі.

Подорожувальники з цих країн, які мають намір відвідати Кіпр до 20 червня, муситимуть показати загальну довідку від лікаря. Після цієї дати вимогу стосовно довідки буде скасовано.

Водночас, Ізраїль, Польщу та Румунію кіпрською владою було віднесено до категорії “Б”.

“Подорожувальники з цих трьох держав муситимуть по прибуттю продемонструвати негативний аналіз на COVID-19”, - пояснює Xinhua.

У міністерстві охорони здоров’я Кіпру зауважили, що чинний розподіл країн у категорії підлягає перегляду відповідно до змін епідеміологічної ситуації.