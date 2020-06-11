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Єлизавета II вперше прийняла участь у відеоконференції через Zoom

Єлизавета II вперше прийняла участь у відеоконференції через Zoom
19:15 Сьогодні Телеграф УНН Фото: скриншот з відео
Королева Великої Британії Єлизавета II вперше за 68 років свого правління взяла участь у публічній відеоконференції. Повідомляє Букінгемський палац.

 Букінгемський палац в четвер опублікував в Twitter відеоролик про проведену за допомогою програми Zoom бесіди між Її Величністю і простими британцями, які займаються доглядом за літніми людьми, інвалідами та хворими, пише УНН.

Відеоконференція, в якій також брала участь дочка монарха — принцеса Анна, стала частиною громадської кампанії по залученню уваги до проблеми догляду за людьми, які його потребують, і визнанням заслуг тих, хто цей догляд здійснює. Як відзначають організатори кампанії, майже кожен 10 британець постійно піклується про іншу людину, як правило хворого або старого родича. У переважній більшості випадків це неоплачувана праця, і люди, по суті виконують роботу доглядальниць, часто не підозрюють, де вони можуть отримати допомогу та інформацію про те, які їм передбачені пільги.

“Мені було дуже цікаво почути всі ваші розповіді та історії. Я дуже вражена тим, чого вам вдалося досягти. Дуже рада, що я змогла сьогодні бути з вами”, — заявила королева учасникам відеоконференції.

У зв’язку з пандемією захворювання, яке викликається новим коронавірусом, 94-річна королева і її чоловік принц Філіп, який відзначив у середу 99-й день народження, з середини березня дотримуються режиму ізоляції в заміській резиденції — Віндзорському замку під Лондоном. Щоб звести до мінімуму ймовірність зараження королеви і її чоловіка коронавірусом, обслуговуючий персонал і особисті помічники Єлизавети II і герцога Единбурзького не покидають замок і не мають можливості бачитися з рідними.

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Перебуваючи в самоізоляції, Її Величність двічі виступила по телебаченню. Її звернення були присвячені пандемії і 75-річчя Перемоги у Другій світовій війні. Королева поки не може особисто брати участь в офіційних заходах, проте, як вказують в Букінгемському палаці, освоює нові для себе формати.

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Все по темі:

Англия, ZOOM, Єлизавета ІІ, Букінгемський палац.
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