Єлизавета II вперше прийняла участь у відеоконференції через Zoom

Букінгемський палац в четвер опублікував в Twitter відеоролик про проведену за допомогою програми Zoom бесіди між Її Величністю і простими британцями, які займаються доглядом за літніми людьми, інвалідами та хворими, пише УНН.

Відеоконференція, в якій також брала участь дочка монарха — принцеса Анна, стала частиною громадської кампанії по залученню уваги до проблеми догляду за людьми, які його потребують, і визнанням заслуг тих, хто цей догляд здійснює. Як відзначають організатори кампанії, майже кожен 10 британець постійно піклується про іншу людину, як правило хворого або старого родича. У переважній більшості випадків це неоплачувана праця, і люди, по суті виконують роботу доглядальниць, часто не підозрюють, де вони можуть отримати допомогу та інформацію про те, які їм передбачені пільги.

