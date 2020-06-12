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Від COVID-19 в Італії померло вже 34 223 людини, понад 236,3 тисячі - захворіли

Від COVID-19 в Італії померло вже 34 223 людини, понад 236,3 тисячі - захворіли
20:14 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Unsplash
Кількість померлих в Італії за останню добу від захворювання склала 56 осіб. Всього з початку спалаху померли понад 34,2 тисячі осіб, заявили у п’ятницю у Департаменті цивільного захисту Італії, зазначає УНН з посиланням на видання Corriere della Sera, а також дані Міністерства охорони здоров’я Італії.

Загальна кількість інфікованих коронавірусом, станом на 12 червня сягнула 236,3 тисяч осіб, за останню добу зафіксували 163 нових випадки хвороби, що фіксує зниження кількості нових випадків COVID-19.

Від початку епідемії померли 34 223 особи (зокрема за добу зафіксували 56 смертей, даний показник зріс у порівнянні з минулим днем), одужали за весь час 173 085 осіб, що знову більше за число інфікованих за добу, на інтенсивній терапії перебуває 227 осіб, кількість яких зменшується вже десятий тиждень поспіль.

До прикладу, 11 червня повідомлялося про смерть — 53 осіб.

Додамо, влада Італії оголосила про свої плани з поступового відновлення країни після карантинних обмежень, які “створили серйозне навантаження для третьої за величиною економіки єврозони”, пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на прем’єра Італії Джузеппе Конте.

Зняття карантину не буде таким швидким, як прогнозувалося.

Серед послаблень, які запрацювали ще 4 травня — дозвіл на одиночні заняття бігом на вулиці, не більше години на день. Зараз за це передбачений штраф.

Молодим людям до 18 років дозволять відвідування родичів за умови використання масок та рукавичок (зараз це допускається лише за надзвичайної потреби). Очікується, що будуть дозволені ігри з малими дітьми на свіжому повітрі.

З 4 травня мають запрацювати нові правила користування громадським транспортом в Італії: вхід до метрополітену дозволятимуть тільки після температурного скрінінгу. В транспорті, включно із автобусами, можна буде їздити лише сидячи, і на відстані один від одного. На станціях можна чекати транспорт лише на відстані не менше метр один від одного.

Зазначимо, що прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте поширив обмежувальні заходи, які раніше були введені в кількох регіонах, на територію всієї країни. Вони діяли з 10 березня. Указ про це було опубліковано на сайті уряду Італії.

Пересування по країні дозволялося тільки по роботі, для лікування і в разі екстрених ситуацій. Школи та університети закриті — як і музеї, розважальні заклади і спортивні клуби. Масові зібрання, включаючи весілля і похорони, заборонені. Спортивні змагання будуть або скасовувати, або проводити без глядачів. Люди з температурою вище 37,5°C повинні залишатися вдома і звести до мінімуму контакти з оточуючими.

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Згодом, Конте в зверненні до нації 11 березня оголосив про введення нових обмежувальних заходів через поширення коронавірусної інфекції. Заява Конте транслювалося в Facebook.

Звернення італійського прем’єра до нації, 11 березня 2020 року:

По всій Італії закрили більшість магазинів. Виняток зроблять лише для тих, хто продає предмети першої необхідності, такі як продукти харчування і ліки. Газетні і тютюнові кіоски також працюватимуть. Крім того, транспорт, фінансові та виробничі установи продовжать роботу.

Паби, бари і ресторани будуть закриті протягом всього дня. При цьому заклади могли продовжити працювати, доставляючи товари додому.

“Управляти — значить мати бачення на 360 градусів, — сказав Конте в своєму зверненні. — Цей виклик — тепер ми це вже знаємо добре — пов’язаний зі здоров’ям громадян. Це виклик, який піддає жорсткому випробуванню нашу систему охорони здоров’я. Але він пов’язаний також з підтримкою нашої економіки, нашої виробничої мережі, яка складається з маленьких і середніх підприємств. У рішеннях, які я до сих пір приймав, я враховував разом з усіма міністрами все інтереси, всі фактори. Я уклав угоду з совістю. На першому місці є і буде завжди здоров’я італійців”.

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Все по темі:

Италия, Джузеппе Конте, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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