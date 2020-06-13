Польща відкрила кордони для сусідніх країн ЄС

Польща в ніч на суботу відкрила свої кордони з усіма сусідніми країнами Європейського союзу після трьох місяців обмежень на в'їзд через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на TVN24.

"Відкриття польських кордонів означає, що мандрівники мають право на вільний в'їзд, виїзд і транзит через Польщу і не зобов'язані проходити карантин", - йдеться в повідомленні.

Так, скасування обмежень також стосується всіх громадян ЄС, які будуть приїжджати з сусідніх з Польщею країн.

У той же час, зовнішні кордони ЄС залишаються закритими. Прикордонний контроль на кордоні з Україною, Білоруссю і Калінінградською областю РФ залишається.

Однак, повідомляється, що працівникам з цих країн не потрібно проходити карантин. Вони матимуть право на в'їзд в країну, якщо перебувають у шлюбі з громадянами Польщі, або є дітьми польських громадян, мають дозвіл на роботу в Польщі.

Нагадаємо, що міжнародні рейси відновляться в Польщі з наступного вівторка.