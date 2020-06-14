ЗМІ: у Франції скасували заборону на масові акції, запроваджену через COVID-19

Державна рада Франції зняла заборону на проведення масових акцій, запроваджену через пандемію коронавірусної інфекції.

Брати участь у заходах зможуть не більш як 5 тисяч людей.

Як повідомляє Радіо Свобода, рішення опубліковане ввечері 13 червня.

У ньому, зокрема, говориться, що обмеження свободи зібрань за нинішньої епідеміологічної ситуації "не є обґрунтованим".

У рішенні Державної ради наголошується, що вихід на акції протесту є "фундаментальним правом". "Ризики, пов’язані з санітарною ситуацією, можуть бути приводом для заборони масових акцій тільки в особливих випадках", – ідеться в тексті.

Держрада ухвалила, що відтепер акції протесту можна проводити за дотримання тих же правил, що й раніше.

Для організації заходу в громадському місці необхідно заздалегідь подати заяву в префектуру поліції. Влада може заборонити акцію в тому разі, якщо дотримання запобіжних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусу, буде неможливим.

Брати участь у заходах зможуть не більш як 5 тисяч людей.

Рішення Державної ради Франції ухвалене після скарги Ліги з прав людини. Один із юристів Ліги в інтерв’ю агентству France-Presse назвав це рішення "великою перемогою".

Удень 13 червня в Парижі в акції протесту проти поліцейського насильства брали участь близько 15 тисяч людей, були затримані 26 учасників акції. Як повідомило Міжнародне французьке радіо, одним із організаторів акції виступив комітет пам’яті Адама Траоре, 24-річного чорношкірого француза, який загинув після жорсткого затримання у 2016 році.

Як повідомлялось, 25 травня в американському Міннеаполісі під час затримання поліцією помер афроамериканець Джордж Флойд. У затриманні брали участь четверо поліцейських. Його смерть викликала протести як у Міннеаполісі, так в і інших містах США і світу.