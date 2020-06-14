Ряд країн ЄС отримають 300 млн доз вакцини від COVID-19 після її схвалення

Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди підписали угоду з фармацевтичною групою AstraZeneca на поставку 300 млн доз вакцини проти коронавируса.

Німеччина, Італія, Нідерланди та Франція підписали угоду з фармацевтичною групою AstraZeneca на поставку 300 млн доз вакцини проти коронавируса, після того, як її створять, повідомляє європейське видання Local з посиланням на Міністерство охорони здоров'я ФРН.

AstraZeneca проводить дослідження спільно з вченими з Оксфордського університету у Великобританії.

"Ця угода дозволить сотням мільйонів європейців отримати доступ до вакцини Оксфордського університету після того, як вона буде схвалена", - повідомив виконавчий директор компанії AstraZeneca Паскаль Сорьо.

Оксфордський університет почав випробування вакцини на сотнях добровольців в квітні, на цей момент в них беруть участь 10 тис. Осіб.