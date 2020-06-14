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Карантинні обмеження: Австрія продовжила заборону на польоти з України

Карантинні обмеження: Австрія продовжила заборону на польоти з України
Оновлено 20:23 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Австрія продовжила заборону на регулярне пасажирське авіасполучення з Україною та низкою інших країн до 30 червня.

Про це йдеться в опублікованій на сайті австрійського МОЗ постанові. 

Згідно з постановою, заборону на приземлення літаків з 10 країн, яка закінчувалася 14 червня, продовжено до 30 червня. Згідно з внесеними змінами, заборона поширюється на наступні країни та регіони, з високим ризиком поширення SARS-CoV-2: Китай, Іран, Ломбардія (Італія), Білорусь, Португалія, Іспанія, Об’єднане Королівство, Швеція, Російська Федерація та Україна. 

Винятки зроблено для рейсів, які мають надзвичайний інтерес до Республіки Австрія, польотів з перевезення вантажів, медичних авіарейсів чи авіаперельотів з метою перевезення сезонних працівників у сільськогосподарському та лісовому секторах та персоналу у сфері догляду за хворими та літніми людьми.

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У цілому ж, в Австрії поступово починають відновлюватися пасажирські авіаперевезення, призупинені пандемією коронавірусу. З 15 червня "Австрійські авіалінії" почнуть літати за своїми першими маршрутами – протягом двох тижнів плануються відновлення польотів у близько 40 міст. Також приступають до поновлення рейсів і такі авіакомпанії, як Lufthansa, Ryanair, WizzAir.

Наразі вже скасовано обмеження на в’їзд в Австрію з сусідніх Німеччини, Чехії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Швейцарії та Ліхтенштейну. З 16 червня до цього списку увійдуть Бельгія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Греція, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Болгарія, Румунія, Хорватія, Ірландія, Кіпр, Андорра, Монако, Сан-Марино та Ватикан. Це правило поширюється на громадян Австрії та осіб з місцем проживання в Австрії або одній із вищезазначених країн.

Як повідомлялось, Єврокомісія рекомендує країнам Шенгенської зони і асоційованим Шенгенським країнам розпочати поступове та скоординоване скасування обмежень на «несуттєві» подорожі (туристичні або такі, що не пов’язані із професійною необхідністю) після 30 червня.

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Все по темі:

МОЗ, Австрія.

Автор:

Телеграф
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