Депортація 1941 року: у країнах Балтії вшанували пам'ять жертв

Виступаючи на траурних заходах, президент Латвії Егілс Левітс підкреслив, що "злочини комуністичного геноциду не мають терміну давності".
Про це повідомляє портал Delfi.
"Злочини комуністичного геноциду не мають терміну давності, і сьогоднішні покоління зобов'язані пам'ятати їх і віддавати данину пам'яті громадянам Латвії - жертвам злочинів радянського окупаційного режиму", - підкреслив Левітс.
Цього дня президент Латвії зустрівся в Президентському палаці з людьми, що пережили депортацію в Сибір, з учасниками конкурсу шкільних робіт "Діти Сибіру", а також поклав квіти до пам'ятника Свободи. Він підкреслив, що сьогоднішня незалежна і демократична Латвія – "це перемога правди і справедливості, перемога ідеалів над злим і злочинним".
У Литві в цей День скорботи і надії вже п'ятий рік проходить акція "Скажи, почуй, запам'ятай", під час якої зачитуються прізвища 40 засланців і політв'язнів. Триває акція 24 години. О 13:00 зачитувати імена у Вільнюсі поруч з Музеєм жертв окупації і геноциду почав президент Литви Гітанас Науседа зі своєю дружиною Діаною. Перед цим президент, звернувшись до жителів Литви, сказав: "Перші заслання (1941 року, - ред.) були найважчими. Масовий терор позбавив останніх ілюзій у питанні намірів окупантів. 14 червня стало попередженням про те, що постараються стерти всю міжвоєнну спадщина і знищити будь-яку надію на незалежність Литви". Науседа також піддав жорсткій критиці сучасну історичну політику Росії, яка націлена на перегляд негативних оцінок пакту Молотова-Ріббентропа, який відкрив шлях до окупації країн Балтії.
В пам'ять про трагічну подію в центрі Таллінна була відкрита інсталяція — встановлений на рейки вагон, наповнений блакитними повітряними кульками. Повернутий на схід, він символізує 490 залізничних вагонів з засланими громадянами Естонії. "Минуло 79 років. Саме сюди, до встановленого на площі Вабадузе (Свободи. - ред.) символічного "Вагону сліз" варто прийти, щоб згадати про всіх тих людей, яких вирвали звідси, з рідної землі на далекі простори Радянського Союзу, тих, хто добрався до них живими. І подумати про те, що свобода сама за себе не постоїть. Її треба берегти кожен день", - сказала президент Естонії Керсті Кальюлайд.
З кінця травня по середину червня 1941 року в Сибір репресивними органами СРСР було депортовано понад 85 тисяч осіб з окупованих територій після пакту Молотова-Ріббентропа: країн Балтії, Молдови, західної України, західної Білорусі. У Латвії, Литві та Естонії 14 червня - загальнодержавний день скорботи.