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Результати опитування: менше третини американців хочуть знесення пам'ятників конфедератам

Результати опитування: менше третини американців хочуть знесення пам'ятників конфедератам
Оновлено 21:39 Нд, 14 Червень 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: twitter
Згідно з даними опитування, 44% респондентів заявили про необхідність збереження пам'яток, у той час як протилежну точку зору висловили 32% опитаних.

Кількість американців, які виступають за збереження пам'ятників героям громадянської війни, які воювали на боці Конфедерації, більше тих, хто вважає, що їх потрібно прибрати, випливає з даних опитування, опублікованого в неділю дослідницькою компанією Morning Consult.

За збереження пам'яток переважно виступають прихильники Республіканської партії (71%), за їх демонтаж - демократи (53%). 

В опитуванні взяли участь 1,9 тис. осіб, похибка становить +/- 2%. 

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Раніше на цьому тижні спікер палати представників конгресу США Ненсі Пелосі винесла на голосування поправку, яка передбачає можливість перейменування військових баз США, названих на честь генералів-конфедератів, а також висловила думку, що з будівлі Капітолію необхідно прибрати статуї лідерів і солдатів Конфедеративних штатів Америки. 

"Ці імена повинні бути прибрані з назв баз, а ці статуї повинні бути винесені з Капітолію", - сказала Пелосі на прес-конференції. 

"Народ США знає, що з цими іменами слід розпрощатися", - підкреслила вона. 

Президент США Дональд Трамп зі свого боку повідомив, що навіть не розглядає можливості перейменування важливих військових баз США, таких як Форт-Брагг, Форт-Гуд і Форт Беннінг.

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"Надійшла пропозиція про те, що нам слід було б перейменувати десяток наших легендарних військових баз, таких як Форт-Брагг в Північній Кароліні, Форт-Гуд у Техасі і Форт Беннінг в Джорджії. Ці потужні і монументальні бази стали частиною великої американської спадщини, історії перемог і свободи", - написав Трамп у Твіттері.

"США розміщували і тренували там наших героїв, а також виграли дві світові війни. Зважаючи на це моя адміністрація навіть не розглядає можливості перейменування цих чудових легендарних військових об'єктів. Поважайте наших військових!" - зазначив президент США.

Мова зокрема йде про американські військові бази, названі на честь генералів Джона Гуда, Бракстона Брагга і Генрі Беннінга, які воювали в громадянську війну в Північній Америці на боці Конфедерації, що представляла інтереси рабовласницького Півдня. 

Пропозиція надійшла на тлі боротьби, яка триває в США зі спадщиною Конфедерації. Раніше неодноразово повідомлялося про знесення і демонтаж пам'ятників героям громадянської війни, які виступали на боці рабовласницького Півдня.

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США.

Автор:

Телеграф
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