Франція переходить на черговий етап ослаблення карантину: громадян випустять за кордон

У Франції триває ослаблення карантину - з сьогоднішнього дня більш інтенсивно почне відновлюватися робота і знову відкриватися кафе і ресторани.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про черговий етап ослаблення карантину з сьогоднішнього дня, 15 червня.

Про це Макрон написав у своєму "Твіттері".

"Вся територія, за винятком Майотти і Гайани, де все ще активно циркулює вірус, перейде в "зелену зону", що, зокрема, дозволить більш інтенсивно відновлювати роботу і знову відкрити кафе і ресторани", - зазначив французький президент.

У Франції закладам було дозволено обслуговувати відвідувачів тільки на вуличних терасах, передає 112.ua.

За словами президента, громадяни Франції зможуть подорожувати країнами Євросоюзу. З 1 липня дозволено відвідувати країни за межами Європи, де вдалося встановити контроль над епідемією коронавірусу.

Ясла і школи починають готуватися приймати дітей з 22 червня.

Франція стала однією з найбільш постраждалих від коронавірусу країн. Кількість померлих від цієї інфекції перевищила 29 тис. осіб.