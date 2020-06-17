Іран незабаром надішле самописці зі збитого МАУ до Франції

Іран скоро відішле Франції чорні ящики українського лайнера МАУ, який було знищено в січні.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на щоденному брифінгу, повідомляє AFP.

"Передбачається, що чорні ящики будуть незабаром відправлені до Франції", - заявив він, додавши, що пандемія коронавірусу затримала передачу.

За словами прем'єра, «пару днів тому» під час телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським було порушено питання аналізу чорних ящиків.

"Ми будемо продовжувати чинити тиск на іранський режим разом із нашими міжнародними партнерами, щоб отримати відповіді, домогтися справедливості, отримати компенсацію для родин", - додав Трюдо.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після вильоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту знаходилися 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великобританії.