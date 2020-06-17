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"Кіготь тигра": Туреччина розпочала антитерористичну операцію в Іраку

"Кіготь тигра": Туреччина розпочала антитерористичну операцію в Іраку
08:56 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Операція розпочата у відповідь на спроби бойовиків атакувати поліцейські ділянки та райони розташування військових баз, повідомили у Міноборони Туреччини.

Туреччина почала антитерористичну операцію «Кіготь тигра» на півночі Іраку.

Про це повідомляє агентство Anadolu з посиланням на повідомлення Міноборони країни.

Згідно з інформацією, турецькі сили спеціального призначення ввійшли у район Хафтанін у ході повітряної операції. Спецназ діє за підтримки ВПС, бойових літаків, звичайних та ударних БПЛА, а також засобів вогневої підтримки.

Перед початком дислоковані турецькі військові обстріляли позиції противника. Метою ж операції є «нейтралізація бойовиків РКК та інших терористичних елементів, що погрожують безпеці Туреччини».

«Операція розпочата у відповідь на спроби бойовиків атакувати наші поліцейські ділянки та райони розташування військових баз», – йдеться у повідомленні.

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Крім того, у міністерстві наголосили, що операція «Кіготь тигра» проходить у рамках міжнародного права Туреччини на самооборону.  

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Все по темі:

Ирак, Туреччина, Кіготь тигра, Антитерористична операція.

Автор:

Телеграф
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