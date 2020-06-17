У Німеччини безліч боргів через COVID-19

Німецький уряд на засіданні 17 червня схвалив пропозицію віцеканцлера, міністра фінансів Олафа Шольца щодо другого додаткового бюджету у розмірі 62,5 млрд євро, що збільшує новий борг, запланований на поточний рік, до 218,5 млрд євро. Про те, чому влізання в борги необхідно, Шольц розповів журналістам на брифінгу в Берліні 17 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Про те, чому влізання в борги необхідно, Шольц розповів журналістам на брифінгу в Берліні 17 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нам доведеться брати в борг.... Ми вважаємо це абсолютно правильним, без цього ми б не впоралися", - сказав політик.

Він нагадав, що влада вимушена була ухвалювати в часи кризи стабілізаційний пакет, що дозволило в умовах обмеженої бізнесової та промислової активності зберегти робочі місця та підтримати людей. ФРН відносно успішно пройшла пік пандемії, але виклики залишаються, сказав міністр.

Перший додатковий бюджет у розмірі 156 млрд євро був ухвалений наприкінці березня.

Федеральний уряд хоче використати ці кошти для фінансування пакету економічних стимулів, зокрема, на збільшення споживання та зростання економіки в найближчі місяці. Експерти називають цю рецесію гіршою для Німеччини з часів Другої світової війни.

Шольц сподівається, що борги вдасться повернути до 2023 року.

Затвердити додаткові позики ще має Бундестаг.

Нинішній борг стане не лише першим за багато років, але й рекордним. Німеччина не робила боргів 6 років, державі вдавалося тримати «чорний нуль» (schwarze Null - механізм, при якому заплановані витрати фінансуються не за рахунок нових кредитів, а виключно за допомогою бюджетних доходів). Країна скоротила борг з 80% ВВП після фінансової кризи 2008 року до приблизно 60%, цей рівень зберігається до цього часу. 218,5 млрд євро становить 77% ВВП ФРН.