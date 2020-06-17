План післякризового відновлення ЄС повинен модернізувати його економіку

В Єврокомісії (ЄК) у середу розповіли в деталях про план відновлення економіки Next Generation EU, назвавши величезними виклики, що постають перед Євросоюзом після пандемії коронавірусу.

"З нашим проектом Next Generation EU ми виступаємо з великими амбіціями і великою мужністю. Наш проект збалансований. Він допомагає всім тим, хто втратив дорогих близьких. Але також і державам, які дуже сильно постраждали, оскільки промисловість зупинилася, а безробіття зросло", - сказала глава ЄК Урсула фон дер Ляєн, представляючи в середу в Європарламенті план відновлення.

"Next Generation EU - це більше, ніж пакет порятунку економіки. Це економічний каталізатор, каталізатор досліджень, інновацій в сфері технологій майбутнього", - продовжила фон дер Ляєн, захищаючи свій проект перед євродепутатами.

За її словами, план повинен не тільки допомогти перезапустити внутрішній ринок ЄС, але також і конкурентоспроможність та інноваційні можливості Європейського союзу.

Головне, вважає глава ЄК, це модернізувати економіку. Її необхідно прискорити. "Потрібно рухатися вперед, діяти могутніше, йти швидше, бути винахідливими, щоб після кризи стати сильнішими", - закликала фон дер Ляєн.

Вона розцінює план Next Generation EU також як "пакт поколінь". "Так, ми повинні масивніше інвестувати, щоб вийти з кризи. І до того ж із цими грошима ми створимо краще суспільство, більш стійке і більш цифрове", - підкреслила глава ЄК.

Фон дер Ляєн зазначила, що план також зорієнтований таким чином, щоб зблизити з ЄС позиції найближчих сусідів. Вона вважає зобов'язанням Євросоюзу "стати ближче до цих країн".

Цей план поряд із семирічним бюджетом ЄС буде центральним питанням віртуального саміту Євросоюзу 19 червня. Голова Єврокомісії заявила, що в п'ятницю представить бюджет ЄС на 2021-2027 роки і план Next Generation EU увазі глав держав і урядів країн Євросоюзу. За її заявою, цей план був дуже позитивно сприйнятий ринками.

Раніше повідомлялося, що 27 травня Єврокомісія запропонувала створити фінансовий інструмент післякризового відновлення економіки ЄС в 750 млрд євро.

"З цих 750 млрд євро 500 млрд становитимуть субвенції, а 250 - позики", - заявила глава Єврокомісії фон дер Ляєн.

Вона пояснила, що запропонований Єврокомісією план під назвою Next Generation EU "збільшить загальну фінансову міць бюджету Європейського союзу на 2021-2027 роки до 1,85 трлн євро".