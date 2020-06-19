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Лідери Євросоюзу продовжили чинність економічних санкції проти Росії
Лідери Євросоюзу продовжили чинність економічних санкції проти Росії

Лідери Євросоюзу продовжили чинність економічних санкції проти Росії

Лідери Євросоюзу продовжили чинність економічних санкції проти Росії
16:14 Сьогодні Телеграф УНИАН unsplash.com
Лідери держав і урядів країн-членів Європейського Союзу вирішили ще на півроку продовжити чинність економічних санкцій, пов'язаних з банківським, фінансовим та енергетичним секторами Росії. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.

"Я вітаю сьогоднішнє політичне рішення лідерів ЄС продовжити економічні санкції проти Росії на ще шість місяців. З 2014 року санкційна політика ЄС допомогла стримувати російську агресію проти України. Санкції надіслали чіткий сигнал: Росія повинна повністю виконати Мінські угоди", - наголосив Кулеба.

Як відомо, сьогодні відбулась відеоконференція 27 лідерів країн-членів та керівництва Європейського Союзу.

31 липня 2014 року Євросоюз запровадив проти Росії економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори економіки.

У березні 2015 року лідери ЄС вирішили пов’язати ці санкції з виконанням Мінських домовленостей. Після цього ЄС неодноразово продовжував чинність цих санкцій на півроку. Востаннє санкції було продовжено у грудні 2019 року до 31 липня 2020 року. Обмежувальні заходи стосуються фінансового, енергетичного і оборонного секторів РФ, а також товарів подвійного призначення.

Також йдеться про обмеження доступу до первинних і вторинних ринків капіталу ЄС п’ятьох провідних російських фінансових інституцій з мажоритарною часткою державної власності у статутному капіталі та їхніх дочірніх компаній з контрольним пакетом акцій, створених поза межами ЄС.

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Крім того, санкції застосовано до трьох провідних російських енергетичних та трьох оборонних компаній.

Застосовується експортна та імпортна заборона і на торгівлю зброєю, запроваджується заборона на експортування товарів подвійного призначення для використання у військових цілях або для кінцевих споживачів товарів військового призначення у Росії, обмежується доступ РФ до окремих чутливих технологій та послуг, що можуть бути використані для розробки та пошуку родовищ нафти.

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ЄС, Росія, Євросоюзу.

Автор:

Телеграф
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