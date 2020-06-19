Лідери Євросоюзу продовжили чинність економічних санкції проти Росії

Лідери держав і урядів країн-членів Європейського Союзу вирішили ще на півроку продовжити чинність економічних санкцій, пов'язаних з банківським, фінансовим та енергетичним секторами Росії. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.

"Я вітаю сьогоднішнє політичне рішення лідерів ЄС продовжити економічні санкції проти Росії на ще шість місяців. З 2014 року санкційна політика ЄС допомогла стримувати російську агресію проти України. Санкції надіслали чіткий сигнал: Росія повинна повністю виконати Мінські угоди", - наголосив Кулеба.

Як відомо, сьогодні відбулась відеоконференція 27 лідерів країн-членів та керівництва Європейського Союзу.

31 липня 2014 року Євросоюз запровадив проти Росії економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори економіки.

У березні 2015 року лідери ЄС вирішили пов’язати ці санкції з виконанням Мінських домовленостей. Після цього ЄС неодноразово продовжував чинність цих санкцій на півроку. Востаннє санкції було продовжено у грудні 2019 року до 31 липня 2020 року. Обмежувальні заходи стосуються фінансового, енергетичного і оборонного секторів РФ, а також товарів подвійного призначення.

Також йдеться про обмеження доступу до первинних і вторинних ринків капіталу ЄС п’ятьох провідних російських фінансових інституцій з мажоритарною часткою державної власності у статутному капіталі та їхніх дочірніх компаній з контрольним пакетом акцій, створених поза межами ЄС.

Крім того, санкції застосовано до трьох провідних російських енергетичних та трьох оборонних компаній.

Застосовується експортна та імпортна заборона і на торгівлю зброєю, запроваджується заборона на експортування товарів подвійного призначення для використання у військових цілях або для кінцевих споживачів товарів військового призначення у Росії, обмежується доступ РФ до окремих чутливих технологій та послуг, що можуть бути використані для розробки та пошуку родовищ нафти.