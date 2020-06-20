Меркель продовжує вводити нові санкцій проти Росії

Кажучи про санкції проти РФ в цілому, Меркель зауважила, що Берлін «орієнтується на конкретні приводи, одним з яких є український конфлікт». Про це повідомила канцлер країни Ангела Меркель, передає DW.

Німеччина зберігає за собою право на введення проти Росії санкцій через убивство у Берліні колишнього чеченського польового командира Зелімана Хангошвілі.

Вона пояснила, що про цю позицію раніше говорив голова МЗС Німеччини Гайко Маас, і «тепер ми повинні спершу дочекатися, яким буде результат» справи.

Кажучи про санкції проти РФ в цілому, вона зауважила, що Берлін «орієнтується на конкретні приводи, одним з яких є український конфлікт». Ще однією підставою для можливих санкцій вона назвала кібератаки на Бундестаг, у яких звинувачують російських хакерів. З цього приводу влада ФРН веде перемовини на рівні країн Європи.

Нагадаємо, що лідери держав і урядів країн-членів Європейського Союзу вирішили ще на півроку продовжити чинність економічних санкцій, пов'язаних з банківським, фінансовим та енергетичним секторами Росії.