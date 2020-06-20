У німецькому місті встановили пам’ятник Леніну

У німецькому Гельзенкірхені на тлі демонтажу у багатьох містах світу пам’ятників суперечливим історичним фігурам встановили в суботу, 20 червня, статую «керманича світового пролетаріату» Володимира Леніна. Про це повідомляє Німецьке радіо.

«Статую Леніна відкрито сьогодні в Гельзенкірхені перед штаб-квартирою Марксистсько-ленінської партії Німеччини (MLPD)», - йдеться у повідомленні.

Місто безрезультатно намагалося запобігти встановленню статуї. Зведення 2-метрової фігури російського комуніста і революціонера кілька разів переносили. Міська влада заблокувала встановлення пам’ятника Леніну на центральному перехресті напроти міського паласу в стилі ренесанс, але німецькі марксисти-леніністи відвоювали своє право через вищий адміністративний суд.

Перед відкриттям голова MLPD Габі Фехтнер назвала Леніна «важливим історичним діячем та піонером боротьби за свободу та демократію для народних мас».

Чеське видання Lidovky зі свого боку розповідає, що статуя Леніна була виготовлена ще в 1957 році в колишній Чехословаччині. Пам'ятник стояв на території Горжовицького машинобудівного заводу, однак після оксамитової революції зник, і ніхто з місцевих жителів не має уявлення, що з ним сталося. MLPD стверджує, що купила статую на інтернет-аукціоні за 16 тис. євро у австрійського колекціонера.

Це перша статуя Леніна в колишній Західній Німеччині.

Як повідомлялося, у німецькому Трірі в 2018 році була встановлена статуя Карла Маркса, яку місту, де народився знаменитий німець, подарував Китай. Наразі Гельзенкірхен хоче поставити Маркса також у себе, поруч з Леніним.