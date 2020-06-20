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У німецькому місті встановили пам’ятник Леніну

У німецькому місті встановили пам’ятник Леніну
19:54 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Німецьке радіо
У німецькому Гельзенкірхені на тлі демонтажу у багатьох містах світу пам’ятників суперечливим історичним фігурам встановили в суботу, 20 червня, статую «керманича світового пролетаріату» Володимира Леніна. Про це повідомляє Німецьке радіо.

«Статую Леніна відкрито сьогодні в Гельзенкірхені перед штаб-квартирою Марксистсько-ленінської партії Німеччини (MLPD)», - йдеться у повідомленні.

Місто безрезультатно намагалося запобігти встановленню статуї. Зведення 2-метрової фігури російського комуніста і революціонера кілька разів переносили. Міська влада заблокувала встановлення пам’ятника Леніну на центральному перехресті напроти міського паласу в стилі ренесанс, але німецькі марксисти-леніністи відвоювали своє право через вищий адміністративний суд.

Перед відкриттям голова MLPD Габі Фехтнер назвала Леніна «важливим історичним діячем та піонером боротьби за свободу та демократію для народних мас».

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Чеське видання Lidovky зі свого боку розповідає, що статуя Леніна була виготовлена ще в 1957 році в колишній Чехословаччині. Пам'ятник стояв на території Горжовицького машинобудівного заводу, однак після оксамитової революції зник, і ніхто з місцевих жителів не має уявлення, що з ним сталося. MLPD стверджує, що купила статую на інтернет-аукціоні за 16 тис. євро у австрійського колекціонера.

Це перша статуя Леніна в колишній Західній Німеччині.

Як повідомлялося, у німецькому Трірі в 2018 році була встановлена статуя Карла Маркса, яку місту, де народився знаменитий німець, подарував Китай. Наразі Гельзенкірхен хоче поставити Маркса також у себе, поруч з Леніним.

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Памятник, Ленин, Німеччина.

Автор:

Телеграф
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