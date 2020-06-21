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Неділя, 21.06.2020
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В Іспанії завершився надзвичайний стан, країна відкрила кордони

В Іспанії завершився надзвичайний стан, країна відкрила кордони
20:00 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Крім того, від сьогодні відкриваються кордони для мандрівників з країн Шенгенської зони.

В Іспанії завершилася дія надзвичайного стану, запровадженого у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на El Pais.

Сьогодні, 21 червня, в Іспанії сплив термін дії надзвичайного стану, запровадженого у зв’язку з епідемією коронавірусу. Він діяв в країні з 14 березня та після того продовжувався шість разів поспіль. Останні два рази прем’єр Педро Санчес насилу зібрав у парламенті достатню кількість голосів.

Вчора, напередодні завершення дії надзвичайного стану, прем’єр у телезверненні подякував усім, хто брав участь у боротьбі з епідемією, але наголосив, що вірус може повернутися і потрібно зробити все можливе, щоб уникнути такого сценарію.

Завершення надзвичайного стану означає, що автономні регіони знову отримують всю повноту влади, яку мали до його запровадження, та завершення обмежень на подорожі між автономними регіонами.

Крім того, від сьогодні відкриваються кордони для мандрівників з країн Шенгенської зони.

Утім, як вже повідомлялося, МОЗ Іспанії оголосив, що всі мандрівники повинні будуть проходити в аеропортах потрійний контроль через небезпеку поширення коронавірусу.

Карантинні обмеження, які все ще зберігаються, відрізняються для різних регіонів залежно від епідемічної ситуації у кожному з них. Більш ніж половина вже перейшли до останнього етапу послаблення обмежень.

Іспанія на два тижні раніше відкриє кордон із сусідами

За останніми даними міністерства охорони здоров’я, епідемія в Іспанії забрала життя 28 322 людей, що є третім найбільшим показником у Європі після Британії та Італії.

Як повідомлялось роаніше, Європейський союз з 15 червня 2020 року офіційно зняв обмеження на внутрішні подорожі та в межах Шенгенської зони.

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Все по темі:

ЄС, "Кордон", Іспанія, Надзвичайний стан, Коронавірус, Обмеження.

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Телеграф
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