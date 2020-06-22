Іспанія відкрила кордони для жителів ЄС

Іспанська влада з неділі стала допускати без обмежень на свою територію жителів країн ЄС і Шенгенської зони, повідомляють європейські ЗМІ.

Іспанська влада з неділі стала допускати без обмежень на свою територію жителів країн ЄС і Шенгенської зони, повідомляють європейські ЗМІ.

Громадян країн з цієї зони будуть вільно пускати в Іспанію, не вимагаючи обов'язкового 14-денного карантину.

Зокрема, з півночі за місцевим часом відновився вільний рух через кордон із Францією.

Однак не всі країни ЄС погодилися відкрити кордони з Іспанією. Так, влада сусідньої Португалії оголосила, що буде готова зробити це тільки з 1 липня.

Іспанія була одним із основних епіцентрів поширення коронавірусної інфекції в Західній Європі. В країні виявили понад 300 тис. випадків зараження, понад 28 тис. пацієнтів померли.