Скачать
Вівторок, 23.06.2020
Вибух у столичній багатоповерхівці: рятувальники виявили тіло п'ятого загиблого
Вибух у столичній багатоповерхівці: рятувальники виявили тіло п'ятого загиблого
Зеленський привітав держслужбовців із професійним святом
Зеленський привітав держслужбовців із професійним святом
Роналду оформив переможний гол у першій грі "Ювентуса" після рестарту Серії А
Роналду оформив переможний гол у першій грі "Ювентуса" після рестарту Серії А
Помер режисер Джоел Шумахер – режисер "Бетмена" та "Країни тигрів"
Помер режисер Джоел Шумахер – режисер "Бетмена" та "Країни тигрів"

Сьогодні у Нідерландах продовжитися судове засідання у справі про катастрофу MH17

Сьогодні у Нідерландах продовжитися судове засідання у справі про катастрофу MH17
09:28 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Сьогодні об 11:00 за київським часом суд у Нідерландах продовжить засідання у справі про збиття пасажирського літака Boeing рейсу MH17 над Донбасом 17 липня 2014 року.

"Слухання було призупинено до завтра, 10:00 CEST (11:00 за Києвом)", - повідомили у суді напередодні ввечері.

Так, у понеділок перед суддями виступали адвокати підозрюваного Олега Пулатова. Пулатов - єдиний з чотирьох підозрюваних, представники якого були присутні на судовому процесі. За оцінками юристів, захисту знадобиться 1,5 дні для надання своєї позиції.

Спостерігати за судовими процедурами можливо за допомогою відеотрансляції.

Під час засідання напередодні захисники Пулатова, зокрема, наполягали на проведенні більшої кількості розслідувань по MH17.

Адвокати запросили допитати кілька десятків свідків у справі і поставили під сумнів розслідування, проведене слідчою групою (JIT).

Як повідомлялося, процес в окружному суді Гааги почався у березні. Слухання проходять у судовому комплексі під Амстердамом. Нинішній блок засідань триватиме до 3 липня.

9 березня у місцевості Схіпхол поблизу Амстердама почався судовий процес над першими чотирма обвинуваченими у збитті літака рейсу MH17.

Це троє громадян Росії: Ігор Гіркін, відомий на прізвисько "Стрєлков", який на момент збиття літака називав себе "міністром оборони" угруповання "ДНР", Сергій Дубінський, відомий на прізвисько "Хмурий", відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій "генерал-майор" в угрупованні "ДНР", який очолював його власне "ГРУ", Олег Пулатов, відомий на прізвисько "Гюрза", полковник, колишній російський спецназівець, який на окупованій частині Донбасу був тоді заступником Дубінського, а також громадянин України Леонід Харченко, відомий на прізвисько "Крот", який знаходився у той час в рядах угруповання "ДНР" під командуванням Дубінського.

Справа MH17: у тілах екіпажу виявили уламки ракети "Бука"

Їм пред'явлені попередні звинувачення у вбивстві 298 осіб і в заподіянні катастрофи літака, що призвела до загибелі всіх на борту. Всі обвинувачені на процес не з'явилися.

За оцінками експертів, вироку у процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Авиакатастрофа, Гаага, Донбас, MH17, Нідерланди.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Саакашвілі обговорив із наглядовою радою "Укрзалізниці" план реформування залізничної галузі
02 Стартувала робота Національної онлайн-школи для підприємців
03 Роналду оформив переможний гол у першій грі "Ювентуса" після рестарту Серії А
04 Наталя Могилевська представила "карантинний" міні-альбом
05 В АПЛ виявили один випадок зараження за підсумками чергового тестування на коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Помер митрополит Черкаський і Канівський УПЦ МП Софроній
Помер митрополит Черкаський і Канівський УПЦ МП Софроній
У Карпатах троє людей загинуло через негоду
У Карпатах троє людей загинуло через негоду
У хаджі цього року зможе взяти участь обмежена кількість іноземних паломників
У хаджі цього року зможе взяти участь обмежена кількість іноземних паломників
23 червня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники
23 червня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся