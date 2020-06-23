Сьогодні у Нідерландах продовжитися судове засідання у справі про катастрофу MH17

Сьогодні об 11:00 за київським часом суд у Нідерландах продовжить засідання у справі про збиття пасажирського літака Boeing рейсу MH17 над Донбасом 17 липня 2014 року.

"Слухання було призупинено до завтра, 10:00 CEST (11:00 за Києвом)", - повідомили у суді напередодні ввечері.

Так, у понеділок перед суддями виступали адвокати підозрюваного Олега Пулатова. Пулатов - єдиний з чотирьох підозрюваних, представники якого були присутні на судовому процесі. За оцінками юристів, захисту знадобиться 1,5 дні для надання своєї позиції.

Спостерігати за судовими процедурами можливо за допомогою відеотрансляції.

Під час засідання напередодні захисники Пулатова, зокрема, наполягали на проведенні більшої кількості розслідувань по MH17.

Адвокати запросили допитати кілька десятків свідків у справі і поставили під сумнів розслідування, проведене слідчою групою (JIT).

Як повідомлялося, процес в окружному суді Гааги почався у березні. Слухання проходять у судовому комплексі під Амстердамом. Нинішній блок засідань триватиме до 3 липня.

9 березня у місцевості Схіпхол поблизу Амстердама почався судовий процес над першими чотирма обвинуваченими у збитті літака рейсу MH17.

Це троє громадян Росії: Ігор Гіркін, відомий на прізвисько "Стрєлков", який на момент збиття літака називав себе "міністром оборони" угруповання "ДНР", Сергій Дубінський, відомий на прізвисько "Хмурий", відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій "генерал-майор" в угрупованні "ДНР", який очолював його власне "ГРУ", Олег Пулатов, відомий на прізвисько "Гюрза", полковник, колишній російський спецназівець, який на окупованій частині Донбасу був тоді заступником Дубінського, а також громадянин України Леонід Харченко, відомий на прізвисько "Крот", який знаходився у той час в рядах угруповання "ДНР" під командуванням Дубінського.

Їм пред'явлені попередні звинувачення у вбивстві 298 осіб і в заподіянні катастрофи літака, що призвела до загибелі всіх на борту. Всі обвинувачені на процес не з'явилися.

За оцінками експертів, вироку у процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.