Генсек НАТО: Дії Росії в Лівії є нашим спільним занепокоєнням

За його словами, військові структури Альянсу проводять розслідування нещодавнього інциденту між бойовими кораблями Франції та Туреччини поблизу лівійського узбережжя.
"Існують розбіжності між союзниками по НАТО щодо ситуації в Лівії. Водночас, усі союзники занепокоєні збільшенням там російської присутності. Це є частиною тенденції, адже ми бачили більшу присутність Росії у Східному Середземномор’ї, в Сирії та всюди. Збільшення російської присутності, із бойовими літаками та іншими військовими спроможностями, дії Росії в Лівії є нашим спільним занепокоєнням. Ми проводимо щільний моніторинг ситуації в Середземному морі, проводимо обмін розвідувальними даними та інформацією щодо зростання російської присутності", - сказав Столтенберг.
Він окремо наголосив, що всі союзники по НАТО погодилися з необхідністю підтримати зусилля ООН з пошуку політичного рішення для конфлікту в Лівії та розв’язання цієї кризи шляхом переговорів.
"Щодо інциденту в Середземному морі, — це інша справа. Він стався кілька днів тому за участю двох союзників, і ці два союзники мають прямо протилежні погляди на те, що трапилося. Водночас, військові структури НАТО проводять розслідування, щоб встановити факти", - додав керівник Столтенберг.
Як повідомлялось, 17 червня Франція засудила "надзвичайно агресивний вчинок" Туреччини, чиї військові кораблі перешкоджали виконанню місії французького фрегата у Середземному морі щодо догляду судна в рамках дотримання ембарго ООН на постачання зброї до Лівії.
Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Туреччина грає в небезпечну гру та порушує всі свої зобов’язання в рамках берлінської конференції щодо врегулювання в Лівії.