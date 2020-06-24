Скачать
Середа, 24.06.2020
ЗМІ: ЄС залишить кордони закритими для громадян США, Бразилії та Росії
ЗМІ: ЄС залишить кордони закритими для громадян США, Бразилії та Росії
Генсек НАТО: Дії Росії в Лівії є нашим спільним занепокоєнням
Генсек НАТО: Дії Росії в Лівії є нашим спільним занепокоєнням
Світоліна наступного тижня зіграє в Швейцарії
Світоліна наступного тижня зіграє в Швейцарії
Російські актори Харламов і Асмус розлучаються
Російські актори Харламов і Асмус розлучаються

ЗМІ: ЄС залишить кордони закритими для громадян США, Бразилії та Росії

ЗМІ: ЄС залишить кордони закритими для громадян США, Бразилії та Росії
04:38 Сьогодні Телеграф Укринформ
Країни ЄС розглядають можливість відкрити кордони для подорожей вже наступного місяця, однак при цьому зберігатиметься заборона для в'їзду жителів країн, де зафіксований найвищий рівень захворюваності на COVID-19. Про це повідомило в вівторок видання The New York Times, яке отримало у розпорядження проєкти документів з обмеженнями для подорожей країнами ЄС.

"Країни Європейського Союзу, які поспішають відновити свою економічну діяльність та знову відкрити кордони після місяців обмежень від коронавірусу, готуються заблокувати в'їзд для жителів Америки через те, що Сполучені Штати не змогли взяти під контроль поширення (захворювань – ред.)", - зазначається в повідомленні.

Крім того, ЄС розглядає можливість тимчасової заборони для в'їзду на свою територію мешканців Бразилії й Росії, які перебувають на другій і третій сходинці після США за кількістю хворих на COVID-19, а також ряду інших країн.

Очікується, що ЄС відкриє кордони з 1 липня. Зараз, як повідомляє NYT, країни Євросоюзу розглядають на рівні міністерств внутрішніх справ два списки дозволеного в'їзду для іноземців, де враховується кількість хворих на 100 тисяч населення. У обох переліках США, Бразилія та РФ відсутні. Списки ще не затверджені остаточно, втім очікується, що рішення буде прийняте вже наступного тижня.

Суд зобов’язав Болсонару "виправити свою неналежну поведінку" та носити захисну маску

За останніми даними, у США офіційно зареєстровано 2,342 млн інфікованих коронавірусом, у Бразилії – 1,106 млн, у Росії – 598,8 тисячі осіб.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Бразилия, США, ЄС, Росія, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Більш жорсткий карантин можуть ввести у трьох областях
02 Топ-10 еротичних порад, щоб вивести сексуальне життя на новий рівень (18+)
03 Столтенберг: НАТО не має втручатися у внутрішню політику країн
04 У хаджі цього року зможуть взяти участь лише кілька тисяч паломників
05 Трамп заявляє, що торговельна угода з Пекіном збережена
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Трамп заявляє, що торговельна угода з Пекіном збережена
Трамп заявляє, що торговельна угода з Пекіном збережена
У хаджі цього року зможуть взяти участь лише кілька тисяч паломників
У хаджі цього року зможуть взяти участь лише кілька тисяч паломників
Ткаченко зустрівся з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій
Ткаченко зустрівся з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій
Топ-10 еротичних порад, щоб вивести сексуальне життя на новий рівень (18+)
Топ-10 еротичних порад, щоб вивести сексуальне життя на новий рівень (18+)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся