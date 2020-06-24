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У Лісабоні частково повернули карантинні обмеження

У Лісабоні частково повернули карантинні обмеження
07:12 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
У столиці Португалії знову запроваджують частину карантинних обмежень у зв'язку з великою кількістю нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє The Portugal News.

"Глава уряду Португалії Антоніо Коста заявив у понеділок, що в столиці країни Лісабоні знову будуть запроваджені карантинні обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу з метою контролювати спалахи захворювання", - йдеться у повідомленні.

Коста заявив, що влада повертає обмеження на збори групами понад 10 людей та заборону на роботу кафе і магазинів після 20 години у столиці.

За офіційними даними, між 21 травня та 21 червня в Португалії було зафіксовано 9 211 нових випадків захворювання на COVID-19, більшість випадків було виявлено у містах Лісабон та Тегу.

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За даними Worldometer, у світі зареєстровано 9 352 645 випадків зараження коронавірусом, з них 479 777 летальних, одужали 5 041 137 осіб.

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Все по темі:

Португалия, Карантин, Лисабон, Обмеження.

Автор:

Телеграф
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