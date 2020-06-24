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Кордони Євросоюзу можуть не відкрити для українців і після 1 липня

Кордони Євросоюзу можуть не відкрити для українців і після 1 липня
11:23 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Офіційна статистика МОЗ вже перевищила критерії у проекті рішення ЄК, який потрапив до ЗМІ.

З останнім збільшенням кількості нових заражень коронавірусом Україна вийшла за межі, які може встановити Єврокомісія для держав, мешканців яких пускатимуть як туристів до Шенгенської зони.

Як повідомляє "Європейська правда", офіційна статистика МОЗ вже перевищила критерії у проекті рішення ЄК, який потрапив до ЗМІ.

За цим проектом – який остаточно досі не узгоджений, але за даними New York Times розглядається як основний робочий – головним критерієм оцінювання відкриття кордонів ЄС для мешканців тієї чи іншої країни стане кількість нових заражень у країні за 14 останніх днів у відношенні до її населення.

За даними видання, дебати у ЄС переважно ведуться про те, чи пускати до ЄС мешканців тих держав, де зафіксовано менш як 16 нових заражень на 100 тисяч населення чи менше ніж 20 нових заражень (16 – це середній показних у країнах ЄС; показник у 20 дозволить пускати більше іноземців).

Нові правила мають запрацювати від 1 липня; до того діє бланкова заборона на несуттєві поїздки для іноземців, включаючи громадян України.

Між тим Україна не може розраховувати на жоден із цих варіантів. За статистикою МОЗ станом на 24 червня, за останні 14 днів виявлено 10 723 нових хворих. За оцінкою Держстату (а саме ці офіційні дані напевно використовуватиме ЄС), в Україні 41,8 млн населення. А це означає, що показник інцидентності України за 14 днів складає 25,65 випадку на 100 тисяч, що перевищує обидва встановлені ЄС критерії. До того ж цей показник продовжує зростати день за днем.

У разі якщо проект рекомендацій ЄК буде затверджений країнами-членами, це означатиме продовження заборони на в’їзд для несуттєвих поїздок (включаючи туризм) для мешканців України.

ЗМІ: ЄС залишить кордони закритими для громадян США, Бразилії та Росії

І хоча рішення про продовження обмежень ще не знайшло підтримки всіх країн членів, шанси на його ухвалення, за оцінкою "Європейської правди", є високими; хоча лишається шанс на те, що до нього будуть запроваджені винятки.

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Все по темі:

ЄС, Карантин, Україна, Кордони, Шенгенська зона.

Автор:

Телеграф
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