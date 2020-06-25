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У Парижі відкривається Ейфелева вежа

У Парижі відкривається Ейфелева вежа
11:11 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Відвідувачі найвідомішого пам'ятника міста не зможуть скористатися ліфтами до 1 липня. Це робиться для того, щоб забезпечити соціальну дистанцію.

Туристи і парижани з сьогоднішнього дня знову зможуть милуватися видом французької столиці з Ейфелевої вежі.

Вона відкривається після тримісячної перерви через коронавірус, але з деякими обмеженнями, передає kommersant. Відвідувачі найвідомішого пам'ятника міста не зможуть скористатися ліфтами до 1 липня, щоб забезпечити безпечну відстань між людьми і обмежити ризик зараження. Верхня частина вежі поки залишиться закритою для публіки.

«Щоб гарантувати, що відвідувачі не зустрінуться на сходах, підйом буде здійснюватися від східної колони і спуск - із західної», - повідомив оператор вежі.

Кордони Євросоюзу можуть не відкрити для українців і після 1 липня

Раніше через коронавірус у Франції скасовували культурні заходи. Були закриті Лувр і музей Орсе, замки Версаля. Скасовано спектаклі в Паризькій опері, концертному залі «Олімпія», театрі «Одеон», Паризькій філармонії, Центрі Помпіду.

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Все по темі:

Туристи, Відкрили, Ейфелева вежа, Париф.

Автор:

Телеграф
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