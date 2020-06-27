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Трагедія МН17: прокуратура знайшла докази причетності РФ

Трагедія МН17: прокуратура знайшла докази причетності РФ
13:50 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
У справі вже стільки доказів причетності «Бука» до трагедії, що інші версії не потребують подальшого розслідування, додали прокурори.

Прокуратура Нідерландів представила на суді запис нових телефонних розмов підконтрольних Кремлю бойовиків, що свідчить про те, що у літак рейсу МН17 у 2014 році поцілили з установки «Бук».

Про це пише NRC.

Терористи Харченко, Дубинський та Гіркін у розмові прямо заявили, що збили український літак після того, як той збив Boeing. Однак експерти нагадали, що тоді у небі, крім лайнера, інших літаків не було. А в тілах загиблих і у літаку знайшли фрагменти «Бука».

За словами прокурорів, у справі вже стільки доказів причетності «Бука» до трагедії, що інші версії не потребують подальшого розслідування.

Справа MH17: у тілах екіпажу виявили уламки ракети "Бука"

Поки неясно, коли почнеться розгляд справи по суті.

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, які перебували були на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

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Гаага, МН17, Нідерланди.

Автор:

Телеграф
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