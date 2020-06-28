Вибори в Ісландії: чинний президент підтвердив рівень довіри до себе

На президентських виборах Ісландії впевнену перемогу здобув чинний глава країни Ґудні Йоханнессон, який у 2016 році став наймолодшим президентом в історії країни з моменту здобуття незалежності в 1944 році. Про це повідомляє DW.

Як свідчать попередні результати волевиявлення, оприлюднені у ніч на неділю, 28 червня, 52-річний політик отримав близько 90 відсотків голосів виборців. Напередодні голосування саме таку підтримку йому прогнозували соціологічні дослідження.

Йоханнессон висловив задоволення результатами виборів. За його словами, виборці надали йому "мандат на виконання тієї ж ролі", яку він здійснював протягом останніх чотирьох років свого президентства.

Його суперник, бізнесмен Гудмундур Франклін Йонссон, засновник Право-зеленої партії Ісландії, вже визнав поразку і привітав суперника з перемогою. "Я вітаю Ґудні і його родину", - заявив Йонссон, коментуючи результати виборів.

Попри те, що президент в Ісландії виконує здебільшого представницькі функції, все ж він має деякі важелі впливу на процеси в країні. Так, він може накладати вето на ухвалені Альтінгом (місцевим парламентом) закони, скликати референдуми. Також у нього є фінансові повноваження - його обов'язковому схваленню підлягає бюджет.

Як повідомлялося, президентські вибори в Ісландії відбулися 27 червня.