На кордоні з Угорщиною повністю запрацювали чотири пункти пропуску

Зранку ці пункти пропуску вже перетнули 625 осіб.

Сьогодні з 1:00 на кордоні з Угорщиною повністю відновили роботу пункти пропуску: «Вилок – Тисабеч», «Лужанка – Берегшурань», «Косино – Барабаш» та «Дзвінкове – Лонья».

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що станом на 8 годину ранку ці пункти пропуску вже перетнули 625 осіб, зокрема 185 – на в’їзд в Україну та 440 – на виїзд з України.

У відомстві нагадали, що громадян України, які в’їжджають у 30-кілометрову зону і планують поїздку в Угорщину на короткий термін, не відправляють на карантин. Від них не потребують додаткових підтверджуючих документів для в’їзду, проте вони мають залишити територію Угорщини протягом 24 годин.

Крім того, в ДПСУ повідомляють, що в’їзд на територію Угорщини з метою транзитного проїзду дозволяється цілодобово за наявності в особи документа про постійне місце поживання, дозволу на перебування, посвідки на проживання, візи на тривале працевлаштування або іншого документа, що підтверджує право на тривале перебування у країні призначення, виданого офіційним органом цієї країни. До того ж, особа має надати згоду на перевірку на наявність COVID-19 та не мати ознак підозри на інфекцію.