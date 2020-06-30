"Будапештський" формат: посол Британії різко висловилася про дії РФ

Будапештський меморандум передбачав відсутність агресії щодо України та звернення до Ради Безпеки ООН, якщо виникнуть якісь питання, пов'язані з безпекою України. Британія зверталася до ради Безпеки ООН у зв'язку з російською агресією. Про це заявила посол Великобританії Мелінда Сіммонс, передає "РБК-Україна".

За її словами, Британія завжди була готова брати участь у зустрічах у будапештському форматі, хоча цього не хотіла Росія.

"Можна проводити зустрічі, але крісло представника РФ завжди буде залишатися порожнім. Я не впевнена, що це допоможе. Питання в тому, куди докладати зусилля. Проводити зустрічі тільки для того, щоб в черговий раз показати, що Росія не з'явилася? Але це вже відбувається на інших майданчиках. Навіщо повторювати?", - вважає вона.

Посол заявила, що є ще і мінський процес, який більш ефективний.

"Мінськ стикається з різними труднощами, але Великобританія підтримує цей процес від самого початку", - сказала вона.

Раніше перший президент України Леонід Кравчук заявив, що компенсація країні після підписання Будапештського меморандуму мала б становити близько $250 мільярдів.