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Опубліковано список країн ЄС, що з 1 липня відкриють кордони для туристів

Опубліковано список країн ЄС, що з 1 липня відкриють кордони для туристів
09:31 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
України серед «безпечних» країн немає.

Посли ЄС погодили список 14 «безпечних» країн, громадяни яких зможуть в’їжджати до країн Євросоюзу. З переліку виключили США, Бразилію і Китай.

Про це повідомляє BBC News.

У списку – Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Чорногорія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс і Уругвай. України серед «безпечних» країн немає.

Процедура ЄС з формалізації списку і критеріїв, за якими країни оцінюються як «безпечні», повинна бути завершена до полудня вівторка.

Зазначається, що перелік узгодили щонайменше 55% країн ЄС.

ЗМІ: ЄС залишить кордони закритими для громадян США, Бразилії та Росії

Туристичні країни блоку, такі як Греція та Португалія, виступали за розширений список, адже їхня економіка залежить переважно від туризму. Водночас найбільш постраждалі від пандемії країни – Франція та Німеччина – запропонували короткий перелік з країн із низьким рівнем захворюваності, а також якісним медичним обслуговуванням і надійними даними про випадки інфікування COVID-19.

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Все по темі:

ЄС, Туристи, Кордони, Відкрито, Список країн, 1 липня.

Автор:

Телеграф
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