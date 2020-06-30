Опубліковано список країн ЄС, що з 1 липня відкриють кордони для туристів

України серед «безпечних» країн немає.

Посли ЄС погодили список 14 «безпечних» країн, громадяни яких зможуть в’їжджати до країн Євросоюзу. З переліку виключили США, Бразилію і Китай.

Про це повідомляє BBC News.

У списку – Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Чорногорія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс і Уругвай. України серед «безпечних» країн немає.

Процедура ЄС з формалізації списку і критеріїв, за якими країни оцінюються як «безпечні», повинна бути завершена до полудня вівторка.

Зазначається, що перелік узгодили щонайменше 55% країн ЄС.

Туристичні країни блоку, такі як Греція та Португалія, виступали за розширений список, адже їхня економіка залежить переважно від туризму. Водночас найбільш постраждалі від пандемії країни – Франція та Німеччина – запропонували короткий перелік з країн із низьким рівнем захворюваності, а також якісним медичним обслуговуванням і надійними даними про випадки інфікування COVID-19.