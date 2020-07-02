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Офіційно: українських експертів запросили до розшифровки "чорних скриньок" збитого літака МАУ

Офіційно: українських експертів запросили до розшифровки "чорних скриньок" збитого літака МАУ
07:54 Сьогодні Телеграф eugene.enin Фото: Twitter
Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив, що Франція запросила Україну до участі в розшифровці даних "чорних скриньок" літака компанії МАУ, який зазнав катастрофи в Ірані на початку цього року.

Про це заступник глави МЗС України Євген Єнін повідомив  у Facebook.

«Сьогодні Україна отримала запрошення від Франції направити наших експертів для участі в розшифровці «чорних скриньок» РS752, які (згідно з попередніми обіцянками Ірану) мають прибути до Ліону 20 липня ц.р.» - написав він.

Єнін наголосив, що завдання України - забезпечити максимальний рівень міжнародного визнання фактів незаконного втручання у випадку з рейсом PS752.

«Це наблизить всіх нас до встановлення справедливості та гідних компенсацій родинам загиблих!» - резюмував заступник міністра.

Нагадаємо, до Франції також прибудуть канадські експерти для читання бортових самописців збитого лайнера МАУ.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою було збито літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ.

На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Катастрофа PS752: в Ірані не вірять, що в "чорній скриньці" міститься важлива інформація

Влада Ірану, які стверджували спочатку, що літак розбився через технічну несправність, 11 січня під тиском лідерів західних країн визнали, що рейс PS752 був збитий іранською ракетою помилково. У лютому Україна, Канада, Афганістан, Великобританія і Швеція вимагали від Ірану передати чорні ящики збитого Boeing. В Ірані пояснили затримку в подальшій роботі з самописцями спалахом коронавірусу.

6 червня в Тегерані оголосили про завершення розслідування обставин авіакатастрофи. За словами заступника голови МЗС Ірану Мохсена Бахарванда, залишилося тільки розшифрувати дані бортових самописців. Тегеран 29 червня прийняв остаточне рішення відправити пошкоджені прилади в ВЕА.

Планується, що розшифровка займе тиждень.

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Все по темі:

Иран, МАУ, PS752, Євген Єнін, Бортові самописці, Розшифровка.

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Телеграф
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