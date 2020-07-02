Польща скасувала для українців обов'язковий 14-денний карантин

Проте на зовнішньому кордоні ЄС надалі діють обмеження, зокрема стосовно в’їзду іноземців до Польщі та вимога карантину.

Польща скасувала обов’язковий 14-денний карантин для громадян України. Це стосується українців, які прибувають літаком.

Так, польські прикордонники нагадують, що після скасування контролю на внутрішніх кордонах ЄС, там також немає обов’язку проходити карантин для тих, хто прибуває до Польщі, повідомило "Польське радіо".

Проте, на зовнішньому кордоні ЄС надалі діють обмеження, зокрема стосовно в’їзду іноземців до Польщі та вимога карантину.

На кордоні з Україною, Білоруссю та Росією в’їзд іноземців до Польщі все ще обмежений. Кордон можна перетнути лише в деяких пунктах; з Україною - у Дорогуську (з українського боку - Ягодин), Корчовій (з українського боку - Краківець), Гребенному (з українського боку - Рава-Руська) - та Медиці (з українського боку - Шегині).

Як повідомлялося раніше, Польща з 1 липня зняла заборону на польоти до України і Великої Британії. Вадповідне рішення було прийнято урядом країни. З сьогоднішнього дня з Кракова можна вилетіти до Києва, Лондона, Глазго, Бірмінгема та Единбурга.