Україна у 2020 році відкриє посольство в Албанії

Україна поточного року планує відкрити посольство в Албанії, повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар на зустрічі з новим тимчасовим повіреним у справах Республіки Албанія в Україні Фатіоном Пені.

Як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ, Боднар поінформував албанську сторону про реалізацію планів української сторони щодо відкриття посольства України в Албанії вже у 2020 році, "що означатиме початок якісно нового етапу в історії українсько-албанських відносин".

Також повідомляється, що Фатіон Пені вручив дипломатичну ноту албанської сторони про відкриття дипломатичного представництва Албанії в Україні.

Сторони обмінялися думками про хід підготовки до укладення базового договору про дружбу та співпрацю між Україною та Албанією, який має стати основним документом, що визначає рамки двосторонніх відносин.

Крім того, Боднар і Пені позитивно оцінили відновлення авіасполучення між Україною та Албанією з 26 червня 2020 року, а також призначення авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" здійснювати регулярні авіарейси між столицями двох держав.

Під час зустрічі сторони також обговорили активізацію двостороннього політичного діалогу на високому рівні.