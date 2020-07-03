Уряд Франції на чолі з Прем'єром пішов у відставку

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп подав прохання про відставку свого кабінету, і вона прийнята президентом Еммануелем Макрона. До призначення нового уряду нинішній склад продовжить займатися поточними справами. Перестановки в уряді стали очікуваною подією. Сам Макрон, якому до завершення нинішнього президентського терміну залишається два роки, оголосив недавно, що буде створена «нова команда», відзначає Radio France Internationale. Однією з причин цього стали наслідки епідемії коронавірусу.

«Пан Едуард Філіп сьогодні подав заяву про відставку уряду президенту республіки, яка була схвалена», - йдеться у комюніке.

Згідно з деякими прогнозами, президент зараз прагне зробити свою політику більш соціально орієнтованою і згладити враження, що його кабінет націлений, перш за все, на підтримку бізнесу.

Чи збереже Едуар Філіп пост прем'єра, поки не ясно. Єлисейський палац оголосив, що ім'я нового глави уряду буде оголошено в найближчі години.

Філіп займав пост прем'єр-міністра Франції з 15 травня 2017 року. До цього з 2010 року він був мером міста Гавр. 28 червня цього року Едуар Філіп знову переміг на виборах глави адміністрації цього міста.