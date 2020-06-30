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Вівторок, 30.06.2020
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Дипломати готують візит Макрона до Києва

Дипломати готують візит Макрона до Києва
15:42 Сьогодні Телеграф Укринформ facebook.com
Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова і посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен обмінялися думками щодо підготовки візиту до Києва Президента Франції Еммануеля Макрона на запрошення Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами зустрічі Джапарової і де Понсена 30 червня.

"Здійснено обмін думками щодо підготовки майбутніх двосторонніх політичних контактів, зокрема, візиту до Києва Президента Франції Еммануеля Макрона на запрошення Президента України Володимира Зеленського", - йдеться у повідомленні.

Сторони домовилися про активізацію торговельно-економічної та інвестиційної співпраці, реалізацію спільних проєктів. Окрім того, було підтверджено зацікавленість провести засідання двосторонньої економічної Комісії, щойно дозволить епідеміологічна ситуація.

Джапарова подякувала за допомогу Франції у соціально-економічному відновленні східних областей України, які постраждали від агресії РФ.

"Еміне Джапарова звернулася з проханням до французької сторони розглянути можливість надання допомоги областям України, які потерпають від сильної повені", - поінформували у МЗС.

Французький дипломат позитивно відзначив приєднання України до міжнародної ініціативи “Партнерство Біарріц” з утвердження рівності жінок і чоловіків, започаткованої країнами Групи семи під головуванням Президента Французької Республіки Еммануеля Макрона.

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Нагадаємо, що 27 квітня відбулася телефонна розмова, під час якої Президенти України та Франції Володимир Зеленський й Еммануель Макрон обговорили координацію зусиль для подолання наслідків пандемії COVID-19 та ситуацію на Донбасі.

Крім того, Зеленський запросив Макрона відвідати Україну після пандемії. У свою чергу Макрон підтвердив свій намір відвідати Україну.

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Все по темі:

Франция, Макрон, Дипломати.

Автор:

Телеграф
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