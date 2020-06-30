Гарант Конституції стрімко втрачає довіру українців

Останнє опитування продемонструвало, що президенту Володимиру Зеленському не довіряють 51% опитаних.

Голова української держави Володимир Зеленський все ще очолює рейтинг політиків, як мають високий рівень довіри (41%), проте частка українців, що не вірять президенту перевищила 50%.

Про це свідчать дані соціологічного опитування Центру Разумкова.

"Усім політикам, чиї прізвища були представлені в опитувальнику, респонденти висловлюють недовіру частіше, ніж довіру. В. Зеленський продовжує залишатися політиком з найбільш високим рівнем довіри (йому довіряють 41% опитаних), однак частка тих, хто йому не довіряє, становить 51%. Дещо нижчим є рівень довіри до Д. Разумкова (йому довіряють 32% опитаних, не довіряють 48%)", — йдеться в повідомленні.

За даними дослідження, наступним у рейтингу довіри є Дмитро Разумков - йому довіряють 32% опитаних, не довіряють 48%.

До інших представників української влади рівень довіри є значно нижчим:

Арсен Аваков - довіряють 13%, не довіряють ˗ 77%,

Денису Шмигаль ˗ відповідно 12% і 61%,

Ірина Венедиктова ˗ відповідно 8% і 49,5%,

Андрій Єрмак ˗ відповідно 7% і 50,5%.

Досить низький рівень довіри і до предавників опозиції. Юрію Бойку довіряють 22% опитаних, не довіряють ˗ 67%, Святославу Вакарчуку ˗ відповідно 18% і 70%, Петру Порошенку ˗ відповідно 17% і 77%, Юлії Тимошенко ˗ відповідно 14% і 79%.

Дослідження було проведене з 17 по 24 червня 2020 року методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.