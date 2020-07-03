Меркель сумнівається щодо фінальної Brexit-угоди ЄС і Британії

Фіналізування виходу Великої Британії зі складу ЄС має відбутися за час головування Німеччини в Раді ЄС, яке розпочалося з 1 липня, але глава уряду Ангела Меркель припускає, що угоду укласти не вдасться. Про це канцлер ФРН попередила, представляючи 3 липня в Бундесраті (представництві федеральних земель) пріоритети головування, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми домовилися з Великою Британію прискорити процес переговорів і вже восени укласти угоду з тим, щоби ратифікувати її до нового року. Я сподіваюся на хорошу угоду, але я маю додати, що ми в ЄС і в Німеччині, на всіх рівнях маємо подбати про те, щоб підготуватися до того, що угода все ж не буде укладена", - заявила Меркель.

Вона підкреслила, що це робить ще нагальнішою для 27 держав Євросоюзу необхідність триматися разом, і нагадала, що з 2007 року, коли Німеччина головувала в Раді ЄС, європейцям удалося вистояти не в одній кризі саме тому, що уряди, країни, але насамперед громадяни ЄС в вирішальні моменти тримали разом.

"Європа залишається гарантом нашої миру, свободи, стабільності і процвітання. ЄС – величезний подарунок ХХ століття, спільне щастя. Але це не є подарунком долі, це те, над чим ми багато працювали, це проєкт спільного майбутнього, який ми всі постійно мусимо розвивати та зміцнювати", - підкреслила Меркель.

Коронакриза, зазначила вона, також перевіряє ЄС на міцність. Канцлер вважає, що Німеччина надіслала сильний сигнал солідарності своїм європейським колегам у час пандемії. Вона сподівається, що і країни ЄС, попри всі розбіжності в оцінках, виявлять готовність до компромісів і підтримають ініціативу Німеччини та Франції щодо стабілізаційного пакету в 500 млн євро ще до літніх канікул.

Сильна та солідарна, згуртована європейська спільноті є вирішальною політичною зброєю проти популістських, антидемократичних сил, радикальних і недомократичних рухів, зазначила Меркель.