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П'ятниця, 03.07.2020
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Двох працівників ООН відсторонили за секс-скандал

Двох працівників ООН відсторонили за секс-скандал
21:32 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
Двох працівників ООН відправили у неоплачувані відпустки через скандал, пов'язаний з відеозаписом статевого акту в автомобілі з символікою Організації в Ізраїлі. Про це повідомляє ВВС News Україна.

"Організація Об'єднаних Націй відправила двох своїх працівників у неоплачувані відпустки через звинувачення у сексуальних порушеннях в службовій машині в Ізраїлі", - йдеться у повідомленні.

Раніше у Twitter виклали відео, зняте на головній набережній Тель-Авіва. На запису видно, як жінка у червоній сукні та чоловік займаються сексом на задньому сидінні білого авто з маркуванням ООН. На передньому сидінні джипа сидить ще один пасажир, а водія не видно.

В ООН повідомили, що чоловіки, яких видно на відео, є працівниками Організації з нагляду за виконанням умов перемир'я (ОНВУП), яка працює в регіоні з 1948 року.

Вони залишатимуться без зарплатні на час розслідування.

Офіційний представник Генсека ООН Стефан Дюжаррік заявив, що рішення про відсторонення ухвалили через "серйозність звинувачень у недотриманні стандартів поведінки міжнародних держслужбовців".

"ОНВУП знову запустила кампанію щодо підвищення рівня обізнаності своїх працівників про їхні зобов'язання щодо Кодексу поведінки ООН", - сказав він.

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ООН проводить жорстку політику проти сексуальних порушень з боку своїх працівників. Зокрема, їх можуть притягнути до дисциплінарного стягнення за порушення правил поведінки, а також повернути на батьківщину або заборонити брати участь в миротворчих операціях ООН, проте подальші дисциплінарні чи правові дії залежать від країни, громадянином якої є працівник.

У 2019 році проти працівників Організації Об'єднаних Націй подали 175 скарг про сексуальну експлуатацію і насильство. У 16 випадках обвинувачення підтвердилися, 15 визнали необґрунтованими, решту розслідують.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш пообіцяв "нульову толерантність" до сексуальних проступків у лавах ООН.

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Скандал, ООН, Секс-скандал.

Автор:

Телеграф
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