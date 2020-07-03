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У столиці Сербії надзвичайний стан через COVID-19

У столиці Сербії надзвичайний стан через COVID-19
21:51 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
У столиці Сербії Белграді оголошено надзвичайний стан та запроваджено низку обмежень через захворюваність на COVID-19.

"Сербія 3 липня оголосила надзвичайний стан в столиці Белграді та наново запровадила низку обмежень, намагаючись сповільнити поширення коронавірусної хвороби COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, уряд зробив обов’язковим носіння масок у закритих публічних приміщеннях та в громадському транспорті. Він також обмежив час роботи клубів і кафе - з 6-ї ранку до 11-ї вечора, а граничну кількість людей на масових зібраннях - до 100 людей в приміщенні та до 500 просто неба.

За неносіння масок громадянам загрожують штрафи.

Президент Сербії Александар Вучич анонсував нові заходи напередодні. Надзвичайний стан у столиці набуває чинності одразу. Міська влада передбачає, що правила переглянуть найближчі два тижні.

Станом на 2 липня Сербія повідомляла про 359 нових хворих на COVID-19, 80% з них – у Белграді та його околицях, де живе третина всього 7-мільйонного населення країни.

Через спалах у студентських гуртожитках Вучич наказав їх закрити, що спричинило студентські акції протесту. Згодом Міністерство освіти повідомило про скасування цього заходу, заявивши, що студенти можуть залишатися в гуртожитку до 20 липня.

Тим часом місцеві органи влади в центральній та західній частинах Сербії вже заявили про запровадження надзвичайного стану в містах через зростання захворюваності, що розпочалося після послаблення карантинних обмежень.

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Загалом у Сербії на коронавірусну хворобу захворіли 15 195 людей, з них 287 померли.

За даними Worldometer, у світі загалом підтверджено 11 084 167 випадків зараження коронавірусом, зокрема 526 358 летальних, одужало 6 208 643 особи.

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Сербия, Європа, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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