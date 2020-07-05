У Польщі 231 новий хворий на Covid-19 за добу

Днем раніше, 4 липня в Польщі було виявлено 314 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією Covid-19, 5 хворих померли, 476 одужали
3 липня, повідомлялося про 259 нових випадків Covid-19, 15 осіб померли, 476 одужали.
2 липня повідомлялося про 371 новий випадок Covid-19, 15 осіб померли, 418 одужали.
1 липня було 382 нових випадки захворювання, 14 жертв, 510 людей одужали.
За даними worldometers.info, наразі активних хворих у Польщі 10 687 осіб.
Загалом із початку пандемії було зафіксовано 35,950 випадків інфікування, померли 1 517 осіб, одужали – 23,746 осіб.