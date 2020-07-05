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У Таїланді будуть суворо карати за онлайн-торгівлю алкоголем

У Таїланді будуть суворо карати за онлайн-торгівлю алкоголем
17:13 Сьогодні Телеграф УНН unsplash.com
Уряд Таїланду анонсував введення заборони на онлайн-продаж алкоголю, передає УНН із посиланням на thejakartapost.

Мета ініціативи - боротьба з купівлею алкогольних напоїв неповнолітніми. Сьогодні у Таїланді дозволено купувати алкоголь людям, які досягли віку 20 років.

У стаціонарних точках реалізації спиртних напоїв неповнолітні не можуть придбати спиртні напої, так як для цього потрібно показати продавцеві паспорт.

У той же час, через інтернет йде масовий збут алкогольних напоїв без вікових обмежень і попередніх запитів необхідних документів.

"З моменту появи COVID-19 у нашій країні онлайн-продажі алкогольних напоїв збільшилися, і відстежити вік або місце розташування покупця неможливо", - коментують у міністерстві охорони здоров'я.

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Заборона набуде чинності зовсім скоро. Недотримання нововведень загрожує штрафом у розмірі 320 доларів, а також тюремним ув'язненням терміном до 6 місяців.

Нагадаємо, за чотири місяці українці витратили на алкогольні напої понад 13 млрд грн. При цьому, наші споживачі надають перевагу алкоголю саме вітчизняного виробництва.

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Закон, Тайиланд.

Автор:

Телеграф
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