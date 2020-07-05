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У Швейцарії тигриця розтерзала працівницю зоопарку

У Швейцарії тигриця розтерзала працівницю зоопарку
18:39 Сьогодні Телеграф УНИАН unsplash.com
Адміністрація зоопарку запевнила, що не збирається присипляти тигрицю. Про це повідомляє видання Blick.

У зоопарку Цюріха амурська тигриця розтерзала працівницю зоопарку на очах у відвідувачів.

Нещасний випадок стався у суботу, 4 липня, близько години дня за місцевим часом. Самка на ім'я Ірина накинулася на 55-річну працівницю зоопарку всередині вольєра. Тигриця поранила жінку в шию і загризла її на очах у шокованих відвідувачів, серед яких була дитина.

Співробітники зоопарку, поліція і лікарі швидкої прийшли на допомогу постраждалій аж через сім-вісім хвилин.

Вони відігнали тварину за допомогою перцевого газу і пострілів гумовими кулями. Проте врятувати жінку не вдалося, від отриманих ран вона померла на місці.

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Керівництво зоопарку почало внутрішнє розслідування інциденту. Всім свідкам події надали психологічну допомогу.

Адміністрація зоопарку запевнила, що не збирається присипляти тигрицю, бо вона діяла відповідно до своїх інстинктів.

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Швейцария, Зоопарк.

Автор:

Телеграф
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