У Швейцарії тигриця розтерзала працівницю зоопарку

У зоопарку Цюріха амурська тигриця розтерзала працівницю зоопарку на очах у відвідувачів.
Нещасний випадок стався у суботу, 4 липня, близько години дня за місцевим часом. Самка на ім'я Ірина накинулася на 55-річну працівницю зоопарку всередині вольєра. Тигриця поранила жінку в шию і загризла її на очах у шокованих відвідувачів, серед яких була дитина.
Співробітники зоопарку, поліція і лікарі швидкої прийшли на допомогу постраждалій аж через сім-вісім хвилин.
Вони відігнали тварину за допомогою перцевого газу і пострілів гумовими кулями. Проте врятувати жінку не вдалося, від отриманих ран вона померла на місці.
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Керівництво зоопарку почало внутрішнє розслідування інциденту. Всім свідкам події надали психологічну допомогу.
Адміністрація зоопарку запевнила, що не збирається присипляти тигрицю, бо вона діяла відповідно до своїх інстинктів.